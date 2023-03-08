Росія закупила у Ірану потайки 200 контейнерів зі зброєю - Sky News

Росія вивезла з Ірану 200 контейнерів зі зброєю. Загалом, це порядка 100 млн набоїв та 300 тисяч снарядів.

Про це пише Sky News.

Як зазначається, два судна під російськими прапорами вийшли з іранського порту в січні 2023 року. Завантажені вони були контейнерами з набоями та снарядами.

Загалом, йдеться про 100 млн набоїв та 300 тисяч снарядів. Окупанти отримали від іранців боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів та кулеметів. Джерела видання стверджують, що Кремль заплатив за них готівкою, аби обійти санкції.

"Росія продовжує використовувати Іран як "тилову базу", - йдеться в повідомленні джерела.

Завантажені боєприпаси були на судна Musa Jalil та Begey - вони ходять під російськими прапорами. Один із них вийшов з порту в Ірані орієнтовно 10 січня, другий - 12 січня. Доставили до Астрахані вони приблизно 200 контейнерів, наповнених зброєю.

Нагадаємо, у Китаї вважають передавання зброї агресорці Росії співставним з тим, що США надають військову підтримку Тайваню.

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