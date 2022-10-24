Росія закупить в Ірану нові дрони-камікадзе Arash-2: чим вони небезпечні

Іран може дати Росії безпілотники Arash-2, здатні вражати не лише стаціонарні об'єкти, як Shahed-136, але й засоби ППО.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на Youtube-каналі ТСН.

За його словами, сьогодні дуже важливо запобігти зростанню співпраці між Іраном і Росією. Мусієнко зазначив, що "сьогодні рівень ескалації збоку Ірану помітний".

"Іран збирається розширювати номенклатуру постачання. Окрім Shahed-136 - ще додатково безпілотники Arash-2, які, крім стаціонарних об'єктів, будівель, на які можна наводитися за координатами супутника, можуть вражати радари і засоби протиповітряної оборони", - заявив експерт.

Варто зазначити, что безпілотники Arash-2 мають заявлену дальність застосування до 2000 км. Крейсерська швидкість - до 100км/год. Arash-2 може бути обладнано оптичними та тепловізійними сканерами для захвату різних видів цілей. Він має можливість декілька разів міняти напрямки руху перед ураженням цілі. Однією з його основних задач є придушення систем ППО.

За даними української розвідки, Іран планує відправити групу радників для надання допомоги РФ у бойовому застосуванні нового типу БпЛА Arash-2.

Зброя Ірану для Росії

Росія останніми тижнями окрім ракетних ударів, почала атакувати цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру міст України безпілотниками, які отримала від Ірану.

Внаслідок цього Рада ЄС ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів-камікадзе Росії.

За даними видання The Jerusalem Post, сили оборони України ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за кілька місяців Україна суттєво посилить повітряну оборону.

Росія також намагається домовитись з Іраном про постачання балістичних ракет, що свідчить про те, що сама РФ свої запаси вже вичерпала.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Іран має велику лінійку безпілотників, окрім відомих "Arash-2" та "Shahed-136", не менше десяти типів.

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