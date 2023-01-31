"Росія залежить від мосту через Керченську протоку": ексглава ЦРУ про звільнення Криму

Україні треба зробити РФ знову залежною від Керченського мосту.

Ексочільник Центрального розвідувального управління США, командувач американського угруповання в Ірані генерал Девід Петреус говорить, що аби розпочати деокупацію Криму, Збройним силам України потрібно перебити сухопутний "коридор" на пів острів.

Про це він розповів у інтерв'ю The Washington Post.

"Якщо вони (українці - ред.) зможуть, то у весняно-літньому наступі цього року розірвуть наземний зв'язок, який є у Росії, так званий наземний коридор, який Росія встановила. Таким чином, вони (українці - ред.) блокують його. Тоді Росія залежить від мосту через Керченську протоку для постачання Криму. Якби ви могли знову його знести, а потім змусити його (ворога - ред.) покладатися на пороми, а потім, якщо б ви могли почати їх вибивати – ось це дуже, дуже складні дії і операції", - розповів Петреус.

Він також зазначив, що якщо українські військові зможуть повністю ізолювати Крим і отримають високоточні боєприпаси з більшою дальністю – вони зможуть почати обстрілювати штаби Чорноморського флоту, різні авіабази, різні морські порти та іншу інфраструктуру.

"А далі все залежить від рішень, які, я впевнений, зараз обговорюються в західних столицях, і особливо в Вашингтоні, коли мова йде про додаткові можливості, які я описав", - сказав ексглава ЦРУ.

Деокупація Криму

За даними розвідки України, росіяни готуються до оборони в окупованому Криму і проводять фортифікаційні роботи.

Раніше американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа. Проте для цього потрібно, щоб Захід дав необхідне озброєння.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.

У партії Шольца назвали "законним" звільнення Криму та інших територій німецькими танками.

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