"Росія залишила Молдову у темряві": Санду прокоментувала відключення світла

У середу, 23 листопада, Росія вкотре здійснила масований ракетний удар по містах України та критичній інфраструктурі. Внаслідок атаки по Україні Молдова та Придністров'я залишилися без світла. Жителі Молдови повідомили про перебої з електропостачанням.

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала ситуація із відключеннями світла в країні.

"Росія залишила Молдову в темряві. Росія в Україні вбиває людей, знищує ракетами житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. В Україні продовжуються атаки. Люди дістають своїх поранених з-під завалів і оплакують своїх померлих близьких. Життя людей не повернути. Але електропостачання можна відновити. Усунем технічні неполадки і в нас знову буде світло", – сказала президентка.

За словами Санду, усі держустанови працюють над усуненням проблем із електропостачанням.

"Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей через просто бажання залишити інших людей бідними та смиренними. Як би важко зараз не було, наш єдиний шлях, майбутній шлях Республіки Молдова, повинен залишатися до вільному світу", - наголосила Санду.

Нагадаємо, Молдова та Придністров'я залишилися без світла через ракетний удар по Україні 23 листопада.

Масована ракетна атака України 23 листопада

У середу, 23 листопада, Росія здійснила черговий ракетний удар по містах України, атакуючи критичні об'єкти інфраструктури.

Внаслідок "прильотів" повністю, або частково відсутнє електропостачання у Києві, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській, Львівській, Черкаській області та на Прикарпатті. У деяких містах містах також відсутнє водопостачання.

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