Росія залишила патрулювати всього два кораблі, але загроза нападу не зникла: яка ситуація на півдні

Росія залишила патрулювати всього два кораблі, але загроза нападу не зникла: яка ситуація на півдні

Російські війська залишили на патрулюванні два кораблі, решта відновлюють сили й запаси по базах в окупованому Криму. Проте це не зменшило агрози ракетного нападу та висадки ворожого десанту.

Водночас у Херсонській та Миколаївській областях окупанти продовжують укріплюватися на зайнятих позиціях.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні два кораблі, решта – відновлює сили й запаси по базах в Криму. Але загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки рашистського десанту це не зменшує", – йдеться в повідомленні.

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На окупованих територіях півдня України набирає обертів гуманітарна криза. Некомпетентна колабораційна "влада" не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання. Тож забезпечення регіону відбувається вручному режимі ситуативними постачаннями продовольства, пального, ліків. Самі колаборанти шукають способи втекти від відповідальності та нав’язаних обов’язків до Криму.

"Не маючи сил та підтримки, ворог активних наступальних дій не веде. А зухвала спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи під прикриттям артилерійського вогню захопити спостережні пости в районі Токаревого успіху не мала. Рашисти ретирувалися", – повідомили в ОК "Південь".

Нагадаємо, 13 травня українська розвідка повідомила, що російські війська намагаються посилити свої позиції на острові Зміїний і перекинули туди свої комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2".

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