Росія залишиться в ПАРЄ до кінця року, тож поки є можливість притягнути її до відповідальності

Росія залишиться в ПАРЄ до кінця року, тож поки є можливість притягнути її до відповідальності

Водночас підтримувати російські недержавні організації, що протидіють Путіну, в Раді Європи готові.

Росію вигнали з Парламентської Асамблеї Ради Європи одноголосним голосуванням. А ще - в Страсбурзі закликали надати Україні засоби захисту повітряного простору.

Про це йдеться в ТСН.

Серед делегатів Парламентської Асамблеї Ради Європи завжди було чимало друзів Росії, які знаходили різноманітні виправдання її агресії на Донбасі. Втім, повномасштабне вторгнення до України, відкрило очі уже й найзатятішим скептикам. Зокрема - президентові ПАРЄ Тіні Коксу, якого називали потужним лобістом Кремля в організації. Історичну направду резолюцію, якою агресорку - виганяють із Ради Європи, - ще жодну країну з цієї поважної організації не виключали, - підтримують одностайно. 216 голосів за й жодного проти, троє утримались.

«Нам, звичайно, сумно, що сьогодні ми попросили виключити члена нашої організації, яка є членом понад 25 років, але я радий, що ми наважилися на це. Зрозуміло, якщо ви переходите «червоні лінії», то вам не місце в цій організації», - заявив президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Тіні Кокс.

Водночас підтримувати російські недержавні організації, що протидіють Путіну, в Раді Європи готові. Йдеть про правозахисників, вільні медіа й рештки незалежного громадянського суспільства в Росії - гроші на це знайде решта членів авторитетної міжнародної організації, яких там лишається 46. Пересічні росіяни, до слова, разом із виходом їхньої країни з Ради Європи, втрачають можливість судитися зі своєю державою в Євросуді з прав людини. Низку позовів проти Росії подала туди й Україна, й вони мають усі шанси на успіх. Тож Парламентська Асамблея Ради Європи просить пришвидшити розгляд справ проти Росії, доки можливість притягнути її до відповідальності є. Формально до кінця цього року Росія лишається у лавах організації, така процедура, а від 2023 - виходить.

Росію вигнали з Парламентської асамблеї Ради Європи

«Нарешті, після восьми років і 20 днів війни, ми надсилаємо дуже тверде повідомлення колишній державі-члену цієї високоповажної організації, котра зосереджується на правах людини, Росії - що немає місця серед нас для такої брутальної держави», - каже делегатка від України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева.

Своєю резолюцією ПАРЄ закликали й посилити підтримку держав Ради Європи, що прийняли багато українських біженців. А після тривалої дискусії схвалила й поправки, від яких спершу відмовлялася. Пояснюючи, що Рада Європи не опікується безпековими питаннями. Та зрештою все ж закликала держави-члени організації розглянути можливість збільшення допомоги Україні, щоби вона могла захищатись. Включаючи захист повітряного простору.

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