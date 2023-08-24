Росія залучає до своєї армії найманців з країн Центральної Азії — Данілов

Разом з тим бажаючих воювати на боці Росії не багато.

Російські агресори намагаються вербувати найманців у країнах Центральної Азії для поповнення своїх втрат в Україні.

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Про це в етері телемарафону заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Данілов розповів, що росіяни намагаються долучити до своєї агресії проти України "представників інших країн, країн Центральної Азії".

Разом з тим бажаючих воювати на боці Росії не багато.

Крім того, за словами Данілова, Росія постійно проводить таємну внутрішню мобілізацію.

Також Данілов заявив, що Збройні сили контролюють ситуацію на фронті, хоча ситуація доволі важка.

На окремих л=ділянках фронту є просування українських сил, а на інших тривають важкі бої, проте ЗСУ міцно тримають оборону і не дають окупантам захоплювати територію України.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов заявляв, що Україна, ймовірно, звільнятиме Крим військовим шляхом.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія дуже швидко проходить усі етапи руйнації України, які раніше вона застосовувала століттями.

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