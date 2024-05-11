Росія залучає строковиків до бойових дій для створення масовості військ — АТЕШ

Строковики були помічені під час захоплення н.п. Борисівка.

Росія масово застосовує солдатів строковиків з Білгородської області у бойових діях, щоб створити враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу.

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Про це інформує партизанський рух АТЕШ з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що строковики були помічені під час захоплення н.п. Борисівка, де вони надавали підтримку підрозділам 9 мотострілецького полку.

"Окрім участі у наступальних операціях, строковики також часто використовуються для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій", - йдеться у повідомленні.

У АТЕШ пояснили, що таке використання строковиків пояснюється побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їх застосування у більш безпечних та технічних ролях на передовій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні війська Росії хочуть артилерією та керованими авіаційними бомбами зруйнувати український фронт.

Крім того, ми раніше інформували, що на Харківщині українські прикордонники разом з іншими воїнами відбили низку російських атак та ведуть оборонні бої.

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