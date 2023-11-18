Обмін полоненими між Україною та Росією останній раз відбувся у серпні 2023 року – тоді вдалося повернути 22 військових. Ймовірно, росіяни затягують обміни, щоби проводити свої пропагандистські кампанії.

Про це розповів керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі російському виданню "Настоящее время".

Він наголосив, що Україна має багато російських військовополонених і готова обмінювати їх на своїх захисників.

Однією з можливих причин замороження процесу обміну російською стороною він назвав спроби РФ розхитати українське суспільство – окупанти хочуть переконати родичів українських військовополонених у тому, що нібито обміни не відбуваються через позицію Києва.

"Так вони використовують військовополонених як ще один важіль впливу на українців. Тут палиця з двома кінцями. І те, що їх не цікавлять долі власних військовополонених. Вони для російської сторони просто розмінний матеріал і м'ясо для артилерії. Вони затягують обміни, створюють різні перешкоди", – зазначив Яценко.

В Україні вже переповнені місця, де утримуються полонені росіяни.

Нагадаємо, колаборант Сальдо заявив про підготовку Україною "удару по Польщі".

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