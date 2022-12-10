Росія замовила в Ірану сотні ракети для атак по Україні: військовий експерт попередив про велику небезпеку

Експерт наголосив, що Україні дуже потрібні системи Patriot, щоб бути захищенимии від іранських ракет.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що Україна майже не має засобів захисту, щоб збивати іранські балістичні ракети, які Росія замовила у Тегерану для подальших обстрілів.

Про це експерт сказав в ефірі спільного телемарфону "Єдині новини".

"Для нас це не дуже добра новина. Тому що балістичні ракети, про які йде мова - у нас проти них є мало засобів захисту. Якби нам Пентагон або Німеччина передали системи Patriot, тоді ми були б захищені. Як мінімум ті точки, де такі системи були б встановлені", - зазначив він.

За словами Нарожного, Іран не передасть Росії зброю, якщо Америка послабить санкції проти Тегерана та дозволить торгувати нафтою.

"У Ірану головний козир - це поставки нафти. Іран зараз знаходиться під санкціями, він поставляє нафту тільки в країни-ізгої. Якби Америка дозволила поставки нафти з Ірану, то це могло би бути таким козирем, яким би могли зіграти. Тобто дозволити Ірану поставляти нафту в обмін на те, щоб Іран розірвав своє співробітництво з Росією", - додав він.

Росія замовила сотні ракет в Ірану

За даними західних ЗМІ, Росія та Іран домовилися про постачання балістичних ракет класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar. Високопосадовці ЄС підтвердили цю інформацію.

Тим часом російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський вважає, що наразі влада Ірану не заціквлена у передаванні Росії балістичних ракет для війни проти України. Він пояснив, що на Іран тисне не тільки Захід. Є тиск також від несподіваного союзу трьох держав: Ізраїля, Туреччини та Азербайджану.

У Повітряних сил ЗСУ прокоментували ситуацію із протидією балістичним ракетам. Речник відомства наголосив, що проти балістичних ракет ефективні - системи протиповітряної оборони SAMP-T та Patriot.

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