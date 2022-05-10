Росія записує вбитих до списку "зниклих безвісти": СБУ перехопила розмову про звалище з тіл "двохсотих"

Росія записує вбитих до списку "зниклих безвісти": СБУ перехопила розмову про звалище з тіл "двохсотих"

Російська армія втратила у війні з Україною вже 26 тис. своїх солдат, але в Москві кількість загиблих зменшують.

Аби приховати справжні цифри, у Російській Федерації записують убитих військових до списку "безвісти зниклих". Тіла загиблих окупантів складують на імпровізованих звалищах. Оскільки "двохсотих" багато, то гори трупів досягають двох метрів заввишки.

Про це свідчать нові телефонні розмови росян, які перехопила Служба безпеки України.

"Це не морг, це звалище. Здоровенне, це… поле – не поле, полігон – не полігон… Огороджено, оточено, нікого не пускають. І, власне кажучи, там тисячами привозять. Звалище заввишки з людський зріст…" – розповідає окупант держави-окупантки своїй дружині з "ДНР".

За словами загарбника, звалище організувати під Донецьком. Його охорона заробляє гроші, допомагаючи родичам загиблих знайти їхні останки.

Окупант каже, дізнався про "морг", бо там його знайома відшукала тіло загиблого брата. Його шукали серед гори трупів, які "лежать один на одному".

Нагадаємо, під час однієї перехопленої розмови росіянка назвала парад, який влаштував Путін, “ганебним”, бо перспектив жодних немає. Втім, ця ж жінка, яка вважає, що все це в Росії відбувається через українців і що тепер “їх потрібно знищувати”.

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