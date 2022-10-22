Росія заплатить за все: фінансами, майбутнім, волею – Арестович

За словами радника Офісу президента, російські олігархи, які розумніші за широкі маси, вже судяться за свої активи, але безрезультатно.

Росія заплатить за все.

Росіяни, які радіють у своїх пабліках ударам по інфраструктурі України, не розуміють, що відновлюватимуть руйнування з їхніх кишень.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" 21 жовтня.

За словами Арестовича, російські олігархи, які розумніші за широкі маси, вже судяться за свої активи, але безрезультатно.

Радник Офісу президента заявив, що на Заході розробляється механізм передачі Україні заморожених російських активів.

"Це ті самі гроші, які були зароблені за рахунок продажу народних багатств і могли бути витрачені на освіту та науку в Росії, на газифікацію, охорону здоров'я, на космічні програми, на дитячі садки та школи, на дороги та освітлення вулиць. Якби при владі були адекватні люди, які не одурманювали населення два десятки років, не розпочали найбільшої континентальної війни. За рахунками доведеться платити. Фінансами, майбутнім, волею", - підсумував він.

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за кілька місяців Україна суттєво посилить повітряну оборону.

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