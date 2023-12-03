Росія запускає чергову хвилю ІПСО щодо обмінів військовополоненими – Координаціний штаб

Із метою дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які організовують обміни полоненими, російські спецслужби запускають чергову дезінформацію щодо причин призупинки обмінів військовополоненими.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження 3 грудня.

За інформацією командування, від літа 2023 року, незважаючи на всі зусилля Києва уповноважені представники Росії систематично ускладнюють процес обміну. Щоби виправдати свою бездіяльність російська сторона готує звинувачення проти України. Зокрема, Координаційному штабу готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовиз усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких Москва плекає особливу пропагандистську лють.

РФ використовує тему полонених для ІПСО проти українців, особливо проти вразливої категорії – родин полонених та зниклих безвісти.

Щодо дій України в перемовному процесі нічого не змінилося відтоді, вдавалося повернути додому до понад 300 українськиї оборонців щомісяця.

"Намагання протилежної сторони виправдатися, а не продовжувати гуманітарну місію з обміну полоненими, свідчить про те, що їх мало турбує доля великої кількості російських військовополонених, які потрапили в полон на чужій землі, особливо під час останніх "мʼясних штурмів", а також їхніх родин", – додали в Координаційному штабі.

Командування запевнило, що для України важливий кожен полонений чи зниклий безвісти, узятий в заручники цивільний та некомбатант. А всі російські полонені утримуються згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, до них є безперешкодний доступ місій Міжнародного комітету Червоного Хреста, чого досі не забезпечила російська сторона.

Якщо в Україні діє Координаційний штаб як єдиний уповноважений орган, РФ досі не спромоглася налагодити ефективну та уніфіковану роботу та комунікацію.

"Україна і Координаційний штаб щодня працюють над поверненням усіх наших оборонців та пошуком зниклих безвісти. Перемовний процес з протилежною стороною триває. Ми готові передавати російських військовополонених до їхніх родин, лише повертаючи додому наших Захисників та Захисниць", – повідомили в штабі.

Додамо, що українські військові ліквідували окупантів, які розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Степового на Авдіївському напрямку.

ЗСУ провели штурм тієї позиції, на якій ворог стратив беззбройних полонених захисників України, і знищили усіх, хто там був.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.