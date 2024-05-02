Росія запускає дрони-камікадзе над реакторами ЗАЕС: в ГУР показали відео

Ворог використовує територію ЗАЕС для запусків дронів, користуючись тим, що українські сили не можуть завдавати ударів у відповідь.

Підрозділи активних дій ГУР Міноборони України отримали та опублікували докази того, що російські війська використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС.

Про це повідомили в ГУР 2 травня.

Українські підрозділи за допомогою засобів радіоелектронної розвідки здобули відео з російського FPV-безпілотника. Воно містить маркування UT4D.TT, що вказує на постачання дрона російським Міноборони.

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Зазначається, що траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у напрямку підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.

Як повідомив представник ГУР Андрій Черняк у коментарі виданню "Бабель", росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків дронів, користуючись тим, що українські захисники не можуть завдавати ударів у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

У ГУР також вказали, що окупанти обладнали пускові майданчики для своїх безпілотників просто біля шостого реактора ЗАЕС.

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Крім того, від літа 2023 року територію електростанції загарбники почали використовувати для тренувань пілотів FPV-дронів. Цим займається школа "Архангел", яку фінансує Головне управління Генштабу ЗС Росії.

"Перелічені факти і докази – чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки", – наголосили в українській розвідці.

У ГУР показали відео, як ворог запускає дрони-камікадзе над реакторами ЗАЕС

Нагадаємо, 18 квітня МАГАТЕ повідомило про чергову спробу атаки безпілотника на навчальний центр Запорізької АЕС. Водночас в агентстві не уточнили, що цей дрон був російським.

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