Росія запускає дрони-камікадзе над реакторами ЗАЕС: в ГУР показали відео

Ворог використовує територію ЗАЕС для запусків дронів, користуючись тим, що українські сили не можуть завдавати ударів у відповідь.
Підрозділи активних дій ГУР Міноборони України отримали та опублікували докази того, що російські війська використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС.
Про це повідомили в ГУР 2 травня.
Українські підрозділи за допомогою засобів радіоелектронної розвідки здобули відео з російського FPV-безпілотника. Воно містить маркування UT4D.TT, що вказує на постачання дрона російським Міноборони.
Зазначається, що траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у напрямку підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.
Як повідомив представник ГУР Андрій Черняк у коментарі виданню "Бабель", росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків дронів, користуючись тим, що українські захисники не можуть завдавати ударів у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.
У ГУР також вказали, що окупанти обладнали пускові майданчики для своїх безпілотників просто біля шостого реактора ЗАЕС.
Читайте провідні новини дня:
- Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура - ДСНС
- Росіяни виселяють українців з трьох населених пунктів Херсонщини
- ДТП "без водія": суддю з пляшкою алкоголю знайшли на пасажирському сидінні
Крім того, від літа 2023 року територію електростанції загарбники почали використовувати для тренувань пілотів FPV-дронів. Цим займається школа "Архангел", яку фінансує Головне управління Генштабу ЗС Росії.
"Перелічені факти і докази – чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки", – наголосили в українській розвідці.
Нагадаємо, 18 квітня МАГАТЕ повідомило про чергову спробу атаки безпілотника на навчальний центр Запорізької АЕС. Водночас в агентстві не уточнили, що цей дрон був російським.
Читайте також: