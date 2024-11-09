Росія запускає по Україні оновлені "Шахеди": експерти пояснили, в чому їх загроза

Окупанти продовтують тероризувати українські мирні міста постійними обстрілами. Останнім часом путінська армія почала гатити по Україні "Шахедами" з термобаричною бойовою частиною.

Усі подробиці в ексклюзиві ТСН.ua.

Експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз зазначив, що поки не йдеться про масове використання дронів саме з термобаристикою.

"Якщо у інших "Шахедів" уламково-фугасна дія, то у цих бойова частина спрацьовує за рахунок тиску, температури та хімічних елементів. Тобто може йтись про інший спосіб ураження", – додав він.

Як окупантам вдається нарощувати виробництво

За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, ворог шукає будь-які можливості для того, щоб максимально здешевити дрони. Це дає їм змогу здійснювати ще більш масовані атаки, щоб максимально перевантажити наші системи ППО.

"Окупанти протягом тижня використовують кілька сотень дронів, а лише кілька відсотків досягають цілей. Тому ворог шукає будь-які можливості масштабувати виробництво та рівень збитків для України", – додав колишній речник.

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Він також зазначив, що ціллю "Шахедів" може бути будь-який об’єкт, а нищення цивільних об’єктів — це створення певної зневіри в українському суспільстві.

Військовий експерт Роман Світан в коментарі для ТСН.ua припустив, що можливі такі часи, коли ворог збільшить кількість випущених дронів до 200 одиниць одночасно. Але це, за його словами, не буде критичним показником.

Світан також додав, що останні атаки "Шахедів" не є передвісниками ймовірного чергового масованого ракетного обстрілу України.

Чи зможуть протистояти українські військові

The Telegraph повідомили, що Україна вже розробляє безпілотник, який буде здатний перехоплювати російські дрони-камікадзе іранської розробки "Шахед".

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Стверджується, що цей безпілотник здатний літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підійматися на висоту близько 3 км. Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводити на ворожі цілі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РФ запускає по Україні ОНОВЛЕНІ “ШАХЕДИ”! Чим вони небезпечні?

Нагадаємо, від початку серпня армія РФ почала активно застосовувати дешеві безпілотники "Гербера", які не мають бойової частини.

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