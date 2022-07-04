Росія запускає по Україні ракети, призначені для ядерних ударів - начальник розвідки

Буданов розповів, що окупанти використовують ракети, які не мають тієї точності, яку б вони хотіли, але їх влаштовує, що ці удари можуть бути по цивільному населенню.

Росія наразі застосовує дальню бомбардувальну авіацію зі здебільшого старими радянськими ракетами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Що змінилося якраз після зміни їхнього командувача? Це активне масоване застосування дальньої бомбардувальної авіації, зокрема, літаків Ту-22М3, які використовують здебільшого старі радянські ракети. Це не просто старі радянські ракети Х-22, це ракета, яка була призначена для нанесення ядерних ударів. Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр – це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою. Ось і вся відповідь. Вони в принципі не мають тієї точності, яку хотіли б мати", - сказав Буданов.

Він також додав, що йому відома інформація щодо кількості цих ракет, але її не варто розповсюджувати.

"Чи буде ракетна загроза з нами буде ще довго? На жаль, вона є на даному етапі", - сказав він.

Нагадаємо, що Арестович попередив, що ракети можуть летіти по всій Україні.