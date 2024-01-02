Росія запустила другу хвилю ракет: куди летять ворожі цілі

Ворожі ракети рухаються у напрямку центральних та західних областей.

Вранці 2 січня країна-терористка Росія запустила другу хвилю ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили.

"Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 08:23.

За даними Повітряних сил, станом на 08:49:

Ракета в Сумській області, в напрямку Полтавщини.

Група ракет з Херсонської області через Миколаївщину, північно-західним курсом.

Група ракет на півночі Полтавщини, курс західний.

Ракети в Миколаївській області, курсом на Кіровоградщину.

Ракети в західній частині Полтавської області, курсом на захід.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав актуальну ситуацію, що відбувається у Києві станом на ранок. Читайте за цим посиланням.

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