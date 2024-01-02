Росія запустила другу хвилю ракет: куди летять ворожі цілі

Ворожі ракети рухаються у напрямку центральних та західних областей.
Вранці 2 січня країна-терористка Росія запустила другу хвилю ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили.
"Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 08:23.
За даними Повітряних сил, станом на 08:49:
- Ракета в Сумській області, в напрямку Полтавщини.
- Група ракет з Херсонської області через Миколаївщину, північно-західним курсом.
- Група ракет на півночі Полтавщини, курс західний.
- Ракети в Миколаївській області, курсом на Кіровоградщину.
- Ракети в західній частині Полтавської області, курсом на захід.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав актуальну ситуацію, що відбувається у Києві станом на ранок. Читайте за цим посиланням.
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