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Росія запустила другу хвилю ракет: куди летять ворожі цілі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія запустила другу хвилю ракет: куди летять ворожі цілі

Ракета / Фото: Associated Press

Ворожі ракети рухаються у напрямку центральних та західних областей.

Вранці 2 січня країна-терористка Росія запустила другу хвилю ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили. 

"Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 08:23.

За даними Повітряних сил, станом на 08:49:

  • Ракета в Сумській області, в напрямку Полтавщини.
  • Група ракет з Херсонської області через Миколаївщину, північно-західним курсом. 
  • Група ракет на півночі Полтавщини, курс західний.
  • Ракети в Миколаївській області, курсом на Кіровоградщину.
  • Ракети в західній частині Полтавської області, курсом на захід.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав актуальну ситуацію, що відбувається у Києві станом на ранок. Читайте за цим посиланням.

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Дата публікації
Перегляди
8690
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