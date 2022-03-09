Росія запустила фейк про "єврейські погроми у Житомирі": головний рабин України та СБУ все спростували

Росія запустила фейк про "єврейські погроми у Житомирі": головний рабин України та СБУ все спростували

Головний рабин Житомира наголосив, що Україна - це демократична держава і ніяких переслідувань тут немає.

Росія в іноземних ЗМІ запустила цинічний фейк про те, що нібито у Житомирі українці знущаються з євреїв. Проте це абсолютно не відповідає дійсності.

Про це повідомив головний рабин України Асман Моше Реувен та СБУ.

"В останні дні деякі ЗМІ івритом та англійською мовами поширили "новину" про те, що в Житомирі нібито "відбулися масові напади українців на євреїв, включаючи побиття єврейських мешканців дитячого будинку з боку українських співробітників". Я перевірив ці повідомлення у Житомирі, і заявляю, що перед нами – фейкньюз, брехлива інформація, яка спеціально запущена проти України під час відбиття агресії з боку Росії. Житомирський рабин Шломо Вільгельм також назвав ці повідомлення фейковими. Чи не піддавайтеся на провокації! Завжди перевіряйте інформацію", - наголосив головний рабин України.

СБУ з посиланням на головного рабина Житомира Шломо Вільгельма також спростувала цей фейк російських пропагандистів. Там наголосили, що таким чином РФ хоче посіяти міжетнічну ненависть.

"Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії", - сказав рабин Шломо Вільгельм.

Раніше головний рабин України прокляв усіх байдужих, хто мовчить про війну.

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