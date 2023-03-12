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Росія запустила фейк про те, що Україна відмовилася від створення захисної зони навколо ЗАЕС

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росія запустила фейк про те, що Україна відмовилася від створення захисної зони навколо ЗАЕС

Фото: Associated Press

На засіданні Радбезу ООН закликали негайно припинити всі військові дії поблизу станц

Росіяни запустили фейк про те, що Україна нібито відмовилася від ідеї створення захисної зони навколо Запорізької АЕС.

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Пропагандисти зазначють, що Україна «не готова до реалізації ініціативи МАГАТЕ, яка виключила б атаки з території електростанції та проти неї».

"Насправді якраз Україна підтримує всі зусилля міжнародної спільноти щодо демілітаризації захопленої Запорізької АЕС, а рф не припиняє систематично обстрілювати ядерний об’єкт», - йдеться в повідомленні Центру.

Додамо, у Центрі нагадали, що у серпні 2022 року на засіданні Радбезу ООН закликали негайно припинити всі військові дії поблизу станції, надати місії МАГАТЕ доступ до об’єкта та створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, що фахівці відновили енергоживлення Запорізької АЕС, яке було перерване ракетними ударами з боку російських військ 9 березня.

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Дата публікації
Перегляди
178
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