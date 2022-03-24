Росія запустила фейки про взяття Ізюма: у Харківській ОВА спростовують брехливу пропаганду

Ізюм Харківської області залишається і буде надалі українським містом. На цьому наголосив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, спростувавши таким чином фейки російської пропаганди.

"Знову провокація від російських ЗМІ. Їм нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги". Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів", - написав Синєгубов у Telegram.

Він наголосив, що Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста.

"Ізюм - українське місто! Було і буде", - запевнив голова військової адміністрації.

За його словами, навіть концентрація російський військ біля Ізюма не допомагає рашистам просуватися вперед. Українські війська обороняють місто і на землі, і в повітрі. Зараз тривають запеклі бої.

"Тому закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним Силам України!", - додав Синєгубов.