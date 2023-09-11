Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія запустила кілька ракет по цивільному судну у Чорному морі: прем'єр Британії Ріші Сунак

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
4113
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія запустила кілька ракет по цивільному судну у Чорному морі: прем'єр Британії Ріші Сунак

Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Ціллю окупантів було цивільне вантажне судно.

Російська терористична армія 24 серпня запустила кілька ракет по цивільному вантажному судні у Чорному морі. Завдяки зусиллям ЗСУ цю атаку вдалось зірвати. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише Guardian.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що минулого місяця Росія націлила кілька ракет на цивільне вантажне судно в Чорному морі.

Виступаючи в Палаті громад у середу, Сунак сказав: "Сьогодні я можу сказати, що Росія атакувала цивільне вантажне судно в Чорному морі. Завдяки розсекреченим розвідувальним даним ми знаємо, що 24 серпня російські військові націлилися на цивільне вантажне судно в Чорному морі, випустивши по ньому кілька ракет".

У заяві, оприлюдненій Міністерством закордонних справ Великої Британії, йдеться про те, що атаки були "зірвані українськими силами, які збили кілька ракет, що прямували до Одеського порту".

"Ракети, серед яких були дві ракети "Калібр", випущені з ракетоносця Чорноморського флоту, були успішно збиті українськими силами 24 серпня", - йдеться в заяві.

"Розвіддані свідчать, що метою обстрілу було вантажне судно під прапором Ліберії, пришвартоване в порту", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, Україна оголосила військову загрозу для шести російських портів у Чорному морі.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що вважатимуть судна з українським зерном "перевізниками зброї".

Читайте також:

Коротко про головне за 11 вересня: бавовна в Росії, ракети Taurus, незаконні вибори

Коротко про головне за 11 вересня: бавовна в Росії, ракети Taurus, незаконні вибори

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4113
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація