Росія запустила "міжконтинентальну" ракету: Путін каже, що це примусить замислитись недругів РФ

Росія запустила "міжконтинентальну" ракету: Путін каже, що це примусить замислитись недругів РФ

Російські окупанти повідомляють, що це перший пуск ракети Сармат.

Російське Міноборони повідомляє, що на космодромі "Плесецьк" окупанти провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Про випробування доповіли президенту РФ Володимиру Путіну та показали відео запуску.

Путін заявив, що аналогів у світі немає та ще довго не буде.

"Ця унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших Збройних сил. Надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики, намагається погрожувати нашій країні", - зазначив очільник країни-агресорки.

Російські окупанти повідомляють, що це перший пуск ракети "Сармат".

Путін заявив, що ракета може "долати всі сучасні засоби протиракетної оборони". За його словами, для створення ракети використали лише російські вузли, компоненти, деталі. Він додав: "Це спрощуватиме серійний випуск комплексу підприємствами ОПК".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що "повітряний парк ЗСУ дещо збільшився".

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