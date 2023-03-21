Росія запустила по Одещині ракети, є влучання у житловий будинок: перші подробиці

Російські терористи з винищувачів обстріляли регіон.
Росія ввечері, 21 березня, ракетами обстріляла Одеську область. Одна із ворожих цілей влучила у житловий будинок, є потерпілі.
Про це повідомили в Одеській РВА.
Росія з винищувачів Су-35 випустила по Одещині ракети. Частину з них збила ППО, проте є влучання у житловий будинок.
"Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано", - йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюються усі обставини інциденту.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Одесі було чути звуки вибухів. Окупанти ракетами атакували регіон.
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