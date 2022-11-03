Росія шістьома ракетами обстріляла Покровськ: три з них поцілили у школу

Російські терористи ввечері, 3 листопада, шістьма ракетами обстріляли місто Покровськ Донецької області.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Російські терористи нанесли 6 ракетних ударів по Покровську. Три із них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста. Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів", - повідомив Тимошенко.

Ракетні обстріли України

Від 24 лютого російські терористи регулярно обстрілюють Україну ракетами. Останній масований ракетний удар був зафіксований у понеділок, 31 жовтня. Тоді російські терористи випустили по Україні 55 крилатих ракет, з яких 45 вдалось збити.

Окупанти цілились по енергетичній інфраструктурі України. Forbes підрахував, що Росія протягом 31 жовтня атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками на загальну суму близько 760 млн дол.

Українська військова розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

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