Росія запустила по Полтавщині 10 ракет: в ОВА розповіли, скільки вдалося збити

У Полтавській області 5 грудня під час масштабної повітряної тривоги сили ППО збили 10 російських ракет.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"На Полтавщині без прильотів. Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет. Все буде Україна!" - повідомив Лунін.

Масштабний обстріл України 5 грудня

В Україні 5 грудня в усіх регіонах, крім тимчасово окупованого Криму, оголосили повітряну тривогу. Російські терористи знову організували масштабний ракетний обстріл України.

Відомо, що через ракетні удари РФ вибухи пролунали в Одеській області. Через це місто залишилося без водопостачання та тепла. Також удари були зафіксовані у Кривому Розі на Дніпропетровщині. В "Укренерго" наголосили, що метою росіян була наша енергетична інфраструктура.

У Молдові ж повідомили, що під час повітряної тривоги на їхній території впала ракета. За попередніми даними, без потерпілих.

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