Росія запустила по Сумщині з гелікоптерів майже 20 ракет: є жертви та поранені

Росія запустила по Сумщині з гелікоптерів майже 20 ракет: є жертви та поранені

Впродовж 28 червня Росія обстрілювала Сумщину з усього озброєння, що має. На жаль, внаслідок ворожих атак загинуло двоє людей, троє отримали поранені.

Після десятої ранку РФ почала обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської громади. Також були авіаційні обстріли: росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів по Краснопільській та Миропільській громадах. Гелікоптери не перетинали лінію державного кордону.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Після одинадцятої ранку орки відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град", 30 прильотів по Краснопільщині. З опівдня били по селам тієї ж Краснопільської громади, близько 50 артилерійських пострілів із САУ. Також вели вогонь з кулеметів та станкового гранатомету", - йдеться у повідомленні посадовця.

За словами очільника області, біля 14:00 години росіяни знову накрили з артилерії Краснопільську громаду, близько 30 прильотів. Після 18 години - ще 40 та ще 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по різним населеним пунктам громади. Після опівдня на одне із сел Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій. Після двадцятої години ситуація повторилася.

Нагадаємо, у Харкові пізно ввечері 28 червня пролунали два вибухи. За словами очевидців, після другого з них у південній частині міста спалахнула пожежа. Наразі офіційної інформації немає.

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