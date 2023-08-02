Росія запустила по Україні 37 дронів Shahed: Зеленський - про мету Кремля і наслідки влучань

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 2 серпня російські терористи випустили по Україні 37 іранських безпілотників Shahed. Метою Кремля є знищення світового продовольчого ринку.

Про це він сказав під час свого вечірнього звернення до українців.

Зеленський повідомив, що РФ запустила по Україні 37 іранських дронів.

"Частину вдалося збити. Але частину ні. На щастя, люди не постраждали. Є влучання у південних районах – Одещина, наші порти. Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. Не лише України, а й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б’є по наших портах, по нашій інфраструктурі", - сказав президент.

Український лідер наголосив, що Росія хоче влаштувати світову продовольчу кризу, щоб виторгувати собі преференції.

"Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи, й не лише проти нашої держави. Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився – цінові кризи їм потрібні, їм потрібні збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання", - сказав він.

Атака іранськими дронами у ніч проти 2 серпня

У ніч проти 2 серпня ЗСУ збили 23 іранські дрони, які окупанти запустили по Україні. Частина з ворожих цілей вдарила по портах на півдні.

В ОК "Південь" пояснили, що російські окупанти переключилися з атак по портах Великої Одеси на атаки по дунайських портах Одеської області, бо вишукують нову тактику для завдавання якомога більшої шкоди Україні.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що окупанти атакували Україну дронами з трьох напрямків.

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