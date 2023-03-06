Росія запустила по Україні 5 ракет, ЗСУ знищили систему ППО окупантів: Генштаб - про ситуацію на фронті

Окупанти за добу завдали 42 авіаційних та 5 ракетних ударів.

Російські окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Також росіяни обстрілюють Україну ракетами, іранськими дронами та РСЗВ.

Про це 6 березня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 42 авіаційних та 5 ракетних ударів. Зокрема, під час завдання авіаційних ударів, ворог використав 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких було збито. Здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах. Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України", - йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве Вовчанськ, Бударки Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Терни, Ямпіль, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник, не рахуючись із втратами, не припиняє штурмувати місто Бахмут та його околиці. Також вів наступ у районах населених пунктів Залізнянське, Дубово-Василівка та Іванівське – успіху не мав. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, в тому числі: Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське Запорізької області а також Шляхове, Козацьке, Тягинка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Як окупанти поповнюють втрати:

Нещодавно, у тимчасово окупованому Донецьку, військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно. А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років.

У готелі "Донбас" міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області працює військово-лікарська комісія. Робота ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ, для подальшого їх повернення до строю. Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції.

Нагадаємо, російські окупанти на Луганщині намагаються атакувати позиції ЗСУ силами регулярної армії та великою кількістю бронетехніки. У район бойових дій стягнули більше артилерії, ніж під Бахмут.

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