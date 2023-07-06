Росія запустила по Україні дрони Shahed: у частині областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Російська терористична армія вночі, 6 липня, запустила по Україні іранські дрони Shahed. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

ЗСУ повідомили, що російська терористична армія вночі 6 липня здійснила запуски трьох хвиль іранських дронів типу "шахед".

"Зафіксовано пуски БпЛА типу "шахед" з Приморсько-Ахтарська у напрямку Азовського моря. У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!", - повідомили у ЗСУ.

Станом на 23:11 6 липня повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Українців закликають бути у безпечних місцях.

Повітряна тривога 6 липня

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські терористи випустили по Львову 10 ракет "Калібр", з яких 7 вдалось збити. Одна з ракет окупантів поцілила по житловому будинку у Львові. Станом на зараз відомо про 6 загиблих.

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