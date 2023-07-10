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Росія запустила по Україні дрони Shahed: у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

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Марія БойкоМарія Бойко
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Росія запустила по Україні дрони Shahed: у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

Дрон-камікадзе Shahed

Окупанти знову атакують Україну іранськими дронами.

Російська терористична армія вночі 10 липня запустила по Україні іранські дрони. Через це можливе оголошення повітряної тривоги

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Окупанти здійснили пускБпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. Через це в Україні вже найближчим часом можливе поширення повітряних тривог. 

"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив українців про ймовірність нових ракетних ударів по нашій державі після затишшя.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2229
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