Росія запустила по Україні дрони Shahed: у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

Окупанти знову атакують Україну іранськими дронами.
Російська терористична армія вночі 10 липня запустила по Україні іранські дрони. Через це можливе оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Окупанти здійснили пускБпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. Через це в Україні вже найближчим часом можливе поширення повітряних тривог.
"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив українців про ймовірність нових ракетних ударів по нашій державі після затишшя.
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