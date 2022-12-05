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Росія запустила по Україні другу хвилю ракет - голова Миколаївської ОВА Кім

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
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Росія запустила по Україні другу хвилю ракет - голова Миколаївської ОВА Кім

Фото: Associated Press

Українців закликають бути в укриттях.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Росія випустила по Україні другу хвилю ракет

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

Кім повідомив, що Росія випустила наразі по Україні вже другу хвилю ракет. Він зазначив, що військові прогнозують, що в загальному буде три хвилі ракетних пусків. 

"Але я думаю, що все буде добре. Військові зі всім впораються", - зазначив Кім. 

Українців закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги. 

Ракетний терор України 5 грудня 

Російські терористи 5 грудня продовжують масовано обстрілювати Україну ракетами. Вибухи пролунали уже в кількох центральних та південних областях України. Також відомо про роботу ППО в деяких регіонах. 

Наразі повітряна тривога триває. Українців закликають перебувати в укриттях. Востаннє російські терористи випустили по Україні 70 ракет. Це сталось 23 листопада. Під ударами перебуває енергетична інфраструктура України. У понеділок, 5 грудня, терористи виріши повторити свої  "досягнення" та вже вдарили ракетою по селу в Запорізькій області, там є загиблі. 

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Дата публікації
Перегляди
12к
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