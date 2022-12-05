Росія запустила по Україні другу хвилю ракет - голова Миколаївської ОВА Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Росія випустила по Україні другу хвилю ракет.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Кім повідомив, що Росія випустила наразі по Україні вже другу хвилю ракет. Він зазначив, що військові прогнозують, що в загальному буде три хвилі ракетних пусків.

"Але я думаю, що все буде добре. Військові зі всім впораються", - зазначив Кім.

Українців закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Ракетний терор України 5 грудня

Російські терористи 5 грудня продовжують масовано обстрілювати Україну ракетами. Вибухи пролунали уже в кількох центральних та південних областях України. Також відомо про роботу ППО в деяких регіонах.

Наразі повітряна тривога триває. Українців закликають перебувати в укриттях. Востаннє російські терористи випустили по Україні 70 ракет. Це сталось 23 листопада. Під ударами перебуває енергетична інфраструктура України. У понеділок, 5 грудня, терористи виріши повторити свої "досягнення" та вже вдарили ракетою по селу в Запорізькій області, там є загиблі.

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