Росія запустила по Україні крилату ракету з імітатором ядерної боєголовки - Defense Express

Окупанти взяли як мінімум одну Х-55 із свого "ядерного арсеналу", але "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку.

В одній з двох російських ракет X-55, яку 17 листопада збили над Києвом, замість бойової частини було "прикручено" блок, який є імітатором ядерної боєголовки.

Про це повідомляє Defense Express.

"Це була крилата ракета типу Х-55, в якій взагалі не було бойової частини. Замість неї у цій рашистській ракеті було "прикручено" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Простіше кажучи – для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 із свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку", і так і відстріляли по Україні. Хоча не будемо виключати, що по мірі розвитку подій таких ракет виявиться як мінімум декілька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це свідчить про те, що запас крилатих ракет у росіян вичерпується та добігає до показника, критичного для самого Кремля.

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua повідомив, що Росія зараз попри санкції може виробляти ракети авіаційного базування. Це ракети Х-101, Х-555. "Ці ракети вони можуть виробляти, в них є виробництво, але воно дуже повільне. Воно залежить від контрабанди іноземних запчастин. Коли, навіть, є все обладнання, мікросхеми, виробництво все одно не масштабне – 2-3 ракети на тиждень", - говорить він.

На думку Коваленка, найбільша небезпека найближчого часу в тому, що Росія може отримати іранські балістичні ракети і використати їх масовано по території України. "Їх не буде дуже багато, не тисячі, але в них досить потужні бойові частини. Для будь-якого ППО балістична ракета – це дуже важка мішень. Своїх ракет в Росії вже набагато менше, ніж на початку війни. Але вони в них є і вони можуть їх виробляти в невеликій кількості".

Нагадаємо, 17 листопада РФ вчергове здійснила нову масовану атаку по Україні. Загалом ворог випустив 18 крилатих ракет та п'ять безпілотників. Деякі з ракет, на жаль, влучили у інфраструктурні об'єкти у Дніпрі, Одеській та Харківській областях. Зокрема у Дніпрі ворог поцілив у "Південмаш". Там також було поранено 23 людини, серед яких п'ятнадцятирічна дівчина, та пошкоджено сотні квартир.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи атаку РФ, наголосив, що нові ракетні удари по Україні націлені на видобуток газу.

Попередній масований обстріл України РФ був 15 листопада. Тоді ворог випустив по Україні біля 100 ракет. Це була наймасштабніша атака окупантів від 24 лютого.

Силам української ППО вдалося збити 77 ракет, проте деякі все ж влучили в енергетичні об'єкти та будинки в Києві, де загинула жінка. Через обстріл було пошкоджено 15 об'єктів енергетичної галузі, через що в Україні знову запроваджено екстрені відключення світла.

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