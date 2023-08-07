Росія запустила ракети по житловому будинку в Покровську: Зеленський показав моторошне відео

Російська терористична армія у понеділок, 7 серпня, запустила дві ракети по звичайному житловому будинку у Покровську Донецької області. Відомо про жертв.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та показав моторошне відео.

Російська терористична армія продовжує воювати із цивільними та звичайними житловими будинками, знищуючи Донбас, який нібито прийшла "захищати".

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 31 липня Росія двома ракетами атакувала Кривий Ріг. Окупанти поцілили по житловому будинку та навчальному закладу. Тоді загинуло 6 людей.

Також російські терористи 5 серпня та в ніч проти 6 серпня завдавали по Україні комбінованих ударів - окупанти запустили іранські "шахеди" та крилаті ракети. Однією із цілей окупаційної армії був аеродром в Старокостянтинові.

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