Росія зараз не встановлюватиме перемир'я - Кулеба про перемовини з Лавровим

Росія зараз не встановлюватиме перемир'я - Кулеба про перемовини з Лавровим

Зустріч тривала півтори години.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вислови свої відчуття, що Росія не встановлюватиме перемир'я.

Про це він заявив за результатами перемовин зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

"Мені було досить тяжко слухати те, що він відповідає. Але я звертався до нього кілька разів із проханням дати відповідь на питання гуманітарного характеру. У мене є відчуття, що Росія зараз не встановлюватиме перемир'я. Вони намагаються оточувати війська. Україна сильна, Україна продовжує боротись. Україна не допустила виконання початкового плану Росії", - зсказв Кулеба.

Очільник українського МЗС наголосив, що Київ готовий шукати збалансоване дипломатичне вирішення цього питання, але здаватись ми не будемо.

У турецькій Анталії щойно завершилася зустріч голів МЗС Росії, України, Туреччини. Дмитро Кулеба, Сергій Лавров і Мевлют Чавушоглу говорили про припинення війни Росії проти України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день. За попередніми даними ООН, в Україні від початку війни загинули 516 цивільних осіб, ще 908 отримали поранення. Водночас в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини вважають, що реально втрат значно більше.

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