Росія застосовувала навмисну "тактику голоду" під час облоги Маріуполя – The Guardian

Враховуючи важливість Маріуполя і централізацію ухвалення рішень у Росії, відповідальність за загибель тисяч цивільних лежить на найвищому рівні.

Росія застосовувала навмисну "тактику голоду" під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року. Такі дії прирівнюються до воєнного злочину.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на новий аналіз, поданий до Міжнародного кримінального суду.

Висновок про застосування Росією "тактики голоду" в Маріуполі лежить в основі досьє, яке юристи з організації Global Rights Compliance подали до МКС у Гаазі. У досьє стверджується, що Росія та її лідери мали намір вбити та завдати шкоди великій кількості цивільних.

За оцінками, під час оточення і захоплення Маріуполя на початку повномасштабної війни було вбито 22 тис. людей. Протягом декількох днів після облоги мирні жителі залишалися без води, газу та електроенергії, оскільки температура повітря опустилася нижче -10 градусів.

Як розповіла партнерка Global Rights Compliance Катріона Мердок, метою дослідження було "перевірити, чи існував ширший наратив", який полягав у навмисній відмові російськими військовими та їхнім керівництвом у їжі та інших необхідних для життя зручностях – стратегія голоду, яка може бути прирівняна до воєнного злочину.

"Ми побачили, що російська атака мала чотири етапи, починаючи від атак на цивільну інфраструктуру, відключення електроенергії, опалення та водопостачання. Потім гуманітарна евакуація була відкинута і навіть атакована, в той час, як допомога не могла потрапити [до людей]", – розповіла Мердок.

Вона вказала, що на третьому етапі російських атак зазнали об'єкти критичної інфраструктури, що ще залишалися, а також цивільні, які отримували допомогу та користувалися пунктами водопостачання.

На четвертому етапі Росія провела стратегічні атаки задля знищення або захоплення будь-яких об'єктів інфраструктури, що залишилися.

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За словами Мердок, що поетапний наступ росіян на Маріуполь продемонстрував, що РФ планувала захопити місто без жодного милосердя до його мирних жителів. За оцінками, до початку повномасштабного вторгнення кількість цивільних у місті становила 450 тис.

За висновком досьє, під час російської облоги Маріуполя було зруйновано або пошкоджено близько 90% медичних установ і житлових будинків. Бомбардувань зазнали пункти розподілу продовольства та шляхи гуманітарної евакуації.

Російські удари по житлових будинках Маріуполя / Фото: Associated Press

Зазначається, що враховуючи важливість Маріуполя і централізацію ухвалення рішень в Росії, відповідальність за загибель тисяч цивільних лежить на найвищому рівні.

"Володимир Путін винен… і ешелони російського військового керівництва", – наголосила Мердок.

Повідомляється, що голод і відмова у необхідних для цивільного життя зручностях, вважаються воєнними злочинами. Однак це залишається відносно новою галуззю міжнародного права, і до цього часу жоден злочинець не був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Юристи повідомили, що спершу вони не були впевнені, наскільки легко буде створити досьє російських воєнних злочинів у Маріуполі, оскільки збирання доказів ускладнила окупація, попри запеклі бої і велику кількість жертв.

Але правники розробили методику, яка використовує спеціально створений алгоритм для зіставлення руйнувань конкретних місць, що відстежуються за допомогою супутникових знімків, з російськими атаками.

Нагадаємо, жителі Маріуполя розповіли, як під час російської блокади міста навесні 2022 року вони пережили справжній голод. Майже три місяці під постійними масованими обстрілами люди залишалися без їжі та води, на грані виживання.

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