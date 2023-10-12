Росія застосовує на Таврійському напрямку зеків та "мобіків" - Штупун

Також загарбники залучають мотострілецькі частини та багато танкових підрозділів.

Російська армія для боїв на Таврійському напрямку використовує мобілізованих з тимчасово окупованих територій та увʼязнених.

Про це в етері телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він зазначив, що Авдіївський напрямок також входить до Таврійського напрямку, там наразі фіксується збірна "солянка".

"Тобто там є і мобілізовані, свіжомобілізовані з тимчасово окупованих територій і зеки зі "Шторм Z", - сказав Штупун.

Крім того, він зазначив, що також до штурмових дій залучають мотострілецькі частини та багато танкових підрозділів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів, чи готується РФ до великої мобілізації.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія готується відправити на війну до України 60 тисяч "казаків".

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