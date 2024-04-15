Росія застосовує на війні тактику "амеби" – начальник Генштабу Сил оборони Естонії

Начальник Генштабу Сил оборони Естонії, генерал-майор Енно Митс розповів, що окупаційні війська Росії використовує на війні в Україні так звану тактику "амеби. Оскільки Росія не може зробити глибокий прорив, окупанти скрізь експериментують меншими силами і сподіваються, що раптом десь випаде можливість.

Про це він сказав в інтерв'ю ERR.

"Росіяни використовують те, що можна назвати "тактикою амеби". Усвідомлено чи ні, але, як я вже сказав, у них немає можливостей для глибокого прориву, але вони проштовхуються всюди, попри втрати своїх солдатів, техніки й сподіваються, що десь раптом з'явиться можливість. Така їхня модель дій, яка характерна не тільки для їхніх дій на полі бою, а й, можна сказати, у глобальному масштабі", - пояснив очільник естонського Генштабу Сил оборони.

Енно Митс також зауважив, що останнім часом почастішали атаки російських військ на Харків, і московські пропагандистські канали закликають стерти українське місто.

"Це навіть диво, що Харків ще не знищений, адже він зовсім поруч із зоною бойових дій", - додав він.

На думку Енно Митс, Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону.

"Росія, так би мовити, продукує більше військ: факт полягає у тому, що сьогодні у неї більше військ в Україні, ніж два роки тому. Але, знову ж таки, рівень їхньої підготовки та рівень командування низький, на рівні групових рот. Останніми тижнями вони також спробували об'єднати ротні бронетанкові атаки, але це скоріше поодинокі випадки", - сказав генерал-майор.

Нагадаємо, Путін віддав наказ взяти Часів Яр до "символічної дати" – росіяни активізувалися та тиснуть на місто (мапа).

Читайте також провідні новини дня: