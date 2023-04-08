Росія застосовує нову схему, щоб змусити жителів Херсонщини взяти російський паспорт

Російські агресори вигадали нову схему, аби змусити українців, які проживають на окупованих територіях Херсонщини, брали російські паспорти. Зокрема, тепер людям обіцяють видати державні житлові сертифікати у РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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"Ворог продовжує намагатись виконати план щодо примусової паспортизації мешканців тимчасово захоплених регіонів. Зокрема застосовується новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів — видачу державних житлових сертифікатів, призначених для придбання житла на території РФ", - йдеться у повідомленні.

Окупанти розгорнули масовану рекламну кампанію навколо даного процесу. Зокрема херсонцям пропонують укласти угоду про заселення в нові квартири в інших регіонах РФ. Середня сума такого сертифіката має покривати вартість житла в Ставрополі чи Краснодарі.

"Зауважимо, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами РФ", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни збираються примусово евакуювати населення на Запоріжжі й Херсонщині.

Крім того, ми раніше інформували, що російські агресори завдали ударів по території Херсонської області керованими авіабомбами.

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