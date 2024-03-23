Росія застосовує тактику подвійних ударів, щоб було більше жертв: поліція показала момент влучання "Шахеда" (відео)

Росія все частіше у своїх атаках використовує тактику "подвійних ударів". У момент, коли екстрені служби працюють на місці влучання – туди завдають ще один удар.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та оприлюднив відео удару "Шахеда" під час роботи екстрених служб.

"На відео – момент влучання "Шахеда" в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучання іншого "Шахеда" в цивільні обʼєкти та житлові будинки", – написав Білошицький під відео.

На відео момент влучання Шахеда в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучення іншого Шахеда в цивільні обʼєкти та житлові будинки. Постраждали поліцейський та рятувальник. Ворог постійно використовує тактику "подвійних ударів", що націлена на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги. Цивільні, рятувальники, медики та поліцейські стають першими жертвами другого «прильоту». Це найцинічніша тактика відпрацьована ворогом в багатьох куточках світу, де вони ставили на землю свій вонючий лапоть. Візьміть до уваги, слідкуйте за сигналами повітряної тривоги та їхнім завершенням. Не залишайте укриття до відбою. Порятунок і допомогу залиште фахівцям наразі. Війна триває, ворог постійно змінює тактику, але ми на варті, як і завжди, пліч-о-пліч з вами та з усіма силами оборони. тримаймо стрій Опубліковано Олексієм Білошицьким Субота, 23 березня 2024 р.

Під час повторного удару постраждали поліцейський та рятувальник.

Поліцейський зауважив, що останні рази ворог постійно використовує тактику "подвійних ударів", яка націлена на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги.

"Цивільні, рятувальники, медики та поліцейські стають першими жертвами другого "прильоту". Це – найцинічніша тактика, відпрацьована ворогом в багатьох куточках світу", – підсумував Олексій Білошицький.

Нагадаємо, військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, коли РФ може завдати нового масованого удару.

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