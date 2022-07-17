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Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет - Зеленський

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Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет - Зеленський

Фото: Фото з відкритих джерел

А кількість артилерійських та інших снарядів неможливо порахувати.

Станом на 19-ту годину 17 липня Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні і більш як вісім років. Це буде зроблено", - зазначив він.

Раніше Жданов розповів, чи можуть ЗСУ знищити Кримський міст.

Нагадаємо, Байден поїхав у турне на Близький Схід і шукатиме там підтримку щодо санкційного тиску на Росію, а також радянську зброю для України.

Також повідомлялося, що Зеленський звільнив керівника Херсонської ОВА.

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