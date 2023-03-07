РФ завдала 20 авіаційних та ракетних ударів, ЗСУ знищили "Бук" окупантів: Генштаб - про ситуацію на фронті

Авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Російські окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог також продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ 7 березня.

"Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та 1 ракетний удар, а також 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів залишається значною по всій території України", - йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Карповичі Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Анискине, Дворічна і Западне Харківської області.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Карповичі Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Анискине, Дворічна і Западне Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Табаївка та Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області, а також Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Федорівка та Ягідне на Донеччині.

противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Табаївка та Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області, а також Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Федорівка та Ягідне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Диліївка, Торецьк, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Диліївка, Торецьк, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Новокалинове, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Новокалинове, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Таврійське, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове і Кам’янське Запорізької області, Нікополь - Дніпропетровської, а також Шляхове, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Білозерка та Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Загалом, райони 30 населених пунктів.

Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО “Бук-М1-2” та 3 райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, Росія втратила від 20 тис. до 30 тис. людей, намагаючись захопити Бахмут.

Читайте також: