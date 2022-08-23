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Росія завдала авіаційних ударів на Запорізькому напрямку - Генштаб

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Росія завдала авіаційних ударів на Запорізькому напрямку - Генштаб

Фото: Associated Press

Зафіксовано ворожий вогневий вплив та авіаційні удари.

Російська армія 23 серпня завдала авіаційних ударів біля Малинівки, Залізничного та Веремівки на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, зафіксовано ворожий вогневий вплив у районах населених пунктів Щербаки, Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль та Вишневе. 

Нагадаємо, російські війська 23 серпня на Харківському напрямку задіяли безпілотники задля виконання завдань розвідки та коригування вогню артилерії.

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