Росія завдала авіаудару по будинках у Лебедині: вдалося врятувати п'ятьох осіб

Знищено два житлові будинки.
У Лебедині Сумської області рятувальники ліквідували наслідки ударів російської авіації.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальникам і місцевим мешканцям вдалося врятувати з-під завалів будинків п'ять осіб, серед яких було дві дитини.
До слова, внаслідок авіаудару знищено два житлових будинки.
Як повідомлялося, у ніч проти 9 березня авіація Російської Федерації нанесла удар по житлових будинках на вул. Шевченка в Лебедині.
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