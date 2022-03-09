Росія завдала авіаудару по будинках у Лебедині: вдалося врятувати п'ятьох осіб

Росія завдала авіаудару по будинках у Лебедині: вдалося врятувати п'ятьох осіб

Знищено два житлові будинки.

У Лебедині Сумської області рятувальники ліквідували наслідки ударів російської авіації.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам і місцевим мешканцям вдалося врятувати з-під завалів будинків п'ять осіб, серед яких було дві дитини.

До слова, внаслідок авіаудару знищено два житлових будинки.

Як повідомлялося, у ніч проти 9 березня авіація Російської Федерації нанесла удар по житлових будинках на вул. Шевченка в Лебедині.

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