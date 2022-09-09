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Росія завдала авіаудару по лікарні у Сумській області: є постраждалі, приміщення зруйновано

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Росія завдала авіаудару по лікарні у Сумській області: є постраждалі, приміщення зруйновано

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Ворог не припиняє атаки на прикордонні районі України.

Росіяни завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади на Сумщині.

Про це 9 вересня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 198-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8340
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