Росія завдала авіаудару по телевежі у Рівненській області: відсутнє телемовлення

Росія завдала авіаудару по телевежі у Рівненській області: відсутнє телемовлення

Інформації про потерпілих немає.

У понеділок, 14 березня, російська армія завдала авіаудару по телевежі у Рівненській області: вона піддалася руйнуванню.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, через руйнування телевежі в області не працює теле- та радіомовлення.

Інформації про потерпілих внаслідок ворожої російської атаки немає.

Очільник області звернувся до мешканців та дав кілька порад:

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За можливості, використовуйте медіасервіси для перегляду телебачення і прослуховування аудіо, такі як Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV та інші. Вони працюють.

Супутникове телебачення та кабельні мережі також працюють.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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