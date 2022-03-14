Росія завдала авіаудару по телевежі у Рівненській області: відсутнє телемовлення

Інформації про потерпілих немає.
У понеділок, 14 березня, російська армія завдала авіаудару по телевежі у Рівненській області: вона піддалася руйнуванню.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.
За його словами, через руйнування телевежі в області не працює теле- та радіомовлення.
Інформації про потерпілих внаслідок ворожої російської атаки немає.
Очільник області звернувся до мешканців та дав кілька порад:
- Слідкуйте за офіційними новинами в Youtube - онлайн-трансляція "Єдині новини" на сторінках українських та місцевих телеканалів.
- Встановіть онлайн-додаток "Радіодім", який є в App Store, Google Play та App Gallery. Працює без тарифікації мобільного оператора. Або ж користуйтеся іншими онлайн-радіо.
- За можливості, використовуйте медіасервіси для перегляду телебачення і прослуховування аудіо, такі як Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV та інші. Вони працюють.
- Супутникове телебачення та кабельні мережі також працюють.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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