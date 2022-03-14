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Росія завдала авіаудару по телевежі у Рівненській області: відсутнє телемовлення

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Росія завдала авіаудару по телевежі у Рівненській області: відсутнє телемовлення

unsplash.com

Інформації про потерпілих немає.

У понеділок, 14 березня, російська армія завдала авіаудару по телевежі у Рівненській області: вона піддалася руйнуванню.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, через руйнування телевежі в області не працює теле- та радіомовлення. 

Інформації про потерпілих внаслідок ворожої російської атаки немає.

Очільник області звернувся до мешканців та дав кілька порад:

  • Слідкуйте за офіційними новинами в Youtube - онлайн-трансляція "Єдині новини" на сторінках українських та місцевих телеканалів.
  • Встановіть онлайн-додаток "Радіодім", який є в App Store, Google Play та App Gallery. Працює без тарифікації мобільного оператора. Або ж користуйтеся іншими онлайн-радіо.
  • За можливості, використовуйте медіасервіси для перегляду телебачення і прослуховування аудіо, такі як Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV та інші. Вони працюють. 
  • Супутникове телебачення та кабельні мережі також працюють.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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