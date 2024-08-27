Росія завдала масованих ударів по Сумській області: 20 поранених

Російські окупаційні війська продовжують завдавати шкоди цивільній інфраструктурі Сумської області. За останню добу російська армія здійснила 267 ударів різними видами зброї по 49 населених пунктах.

Про це повідомила поліція Сумської області в Telegram.

Внаслідок російських ударів 20 осіб отримали поранення. Російські війська пошкодили два інфраструктурні об'єкти, приміщення двох підприємств, адміністративну будівлю, чотири багатоквартирні будинки, 14 приватних житлових будинків, шість автомобілів, дитячий садок, 10 гаражів і газопровід середнього тиску.

Обстріл Сумської області / поліція Сумської області

Зараз на місцях "прильотів" працюють слідчо-оперативні групи правоохоронців.

Нагадаємо, 27 серпня Росія влаштувала другу поспіль масовану атаку по Україні. Цього разу під обстріл потрапили Київ і Київська область, Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницька область. Унаслідок атак було зафіксовано численні руйнування та поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни УДАРОМ ЗНИЩИЛИ ГОТЕЛЬ у Кривому Розі! Загиблі та поранені! Під завалами - люди!

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