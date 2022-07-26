Росія завдала масованого ракетного удару по півдню України: що відомо

Російські ракети вдарили по житлових будинках, портовій інфраструктурі та авторинку на Одещині та Миколаївщині.

Росія завдала масованого ракетного удару по півдню України із застосуванням авіації. Ракети було випущено з напрямку Чорного моря.

Про це 26 липня повідомляє Оперативне командування "Південь".

На Одещині є влучання в приватні будинки прибережних сіл, там спалахнула пожежа. На місцях працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На Миколаївщині РФ атакувала портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня російська армія вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. Окупанти обстріляли кілька громад.

Мапа війни на ранок 26 липня: найважчі бої – у напрямку Бахмута

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