Масований ракетний удар РФ по Україні: всі подробиці і відео

Ракети влучили в інфраструктурні об'єкти, у низці міст перебої зі світлом

Росія вранці 31 жовтня завдала масованого ракетного удару по Україні. По всій території країни оголошена масштабна повітряна тривога. Вибухи було чутно в Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. Внаслідок ракетних обстрілів зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, деякі міста залишились без світла, порушено графік потягів "Укрзалізниці". В Офісі президента попередили, що через масовані обстріли вводяться екстрені відключення електроенергії в містах України.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що російська армія випустила по Україні 15 ракет з акваторії Каспійського моря. Згодом у командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що окупанти випустили понад півсотні ракет, 44 з них були збиті.

У ДСНС попередили про високу ймовірність ракетних ударів по території України протягом понеділка.

ТСН.ua зібрав подробиці ракетної атаки окупантів.

Які регіони зазнали атаки

У понеділок вранці у Києві та області пролунала серія вибухів, після чого виникли проблеми з електропостачанням та мобільним зв'язком. У багатьох районах столиці та в області вимкнули світло. Без електропостачання також Вишгород, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. За його словами, пошкоджено енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві. Киян попередили про екстрені відключення світла 31 жовтня.

У Київській області внаслідок ворожої атаки уламками ракети пошкоджені будівлі. Є постраждалі. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Фото: Андрій Нєбитов

Також з'явились відео збиття ракет на Київщині.

Мер Харкова Ігор Терехов у понеділок повідомив про два "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури.

"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", - зазначив очільник Харкова.

Також повідомляється, що Харківський метрополітен тимчасово припинив роботу з технічних причин.

Ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю - попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Зранку ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив про влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді, є серйозні руйнування.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог обстріляв Черкаську область - "прильоти" зафіксовані на одному з об'єктів критичної інфраструктури регіону.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також повідомив про "прильот".

"Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв.Триває ліквідація наслідків пожежі", - написав він.

На Вінниччині під час повітряної тривоги спрацювала ППО, було збито російську ракету.

Як повідомив голова ОВА Сергій Борзов, ракета впала на цивільні об’єкти, є руйнування. За словами Борзова, загиблих і поранених немає, на місці інциденту працюють спецслужби і ДСНС.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім продемонстрував, як одна з російських ракет розвернулася і вирішила "повернутися в рідну гавань".

Через обстріли порушено рух потягів

У зв’язку з ракетними обстрілами в Україні затримується низка потягів. Проте 80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують рухатись за графіком, повідомилил в "Укрзалізниці".

"У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух", - йдеться у повідомленні.

Затримуються рейси поїздів №81/82 Київ - Ужгород, №712 Київ - Краматорськ, №732 Київ - Дніпро.

У Зеленського відреагували на ракетний удар

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на масовану ракетну атаку росіян. Очільник ОПУ наголосив, що Україна неодмінно витримає, натомість покоління росіян будуть розплачуватися за злочини РФ.

"Російські невдахи продовжують воювати з мирними об‘єктами. Ми витримаємо, а їх ганьба коштуватиме цілим поколінням росіян дуже дорого. Продовжуємо працювати в тилу і на фронті. Зброя, санкції, покарання ворога", - зазначив він.

Радник Офісу президента Олексій Арестович провів паралелі з подіями Другої світової війни.

"Повітряна кампанія люфтваффе проти Лондона на її початку включала 57 діб безперервних бомбардувань. Переконавшись, що вона не досягає цілей, а витрати ресурсів перевищують усі можливі межі, Третій Рейх її припинив, удари пізніше завдавав періодично. Так буде й із Четвертим Рейхом", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія воює з мирним населенням.

"Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї ще є ракети та бажання вбивати українців", - написав Кулеба.