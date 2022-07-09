Росія завдала масованого удару по громаді на Сумщині, а потім відкрила по ній вогонь з РСЗВ

Зокрема, Росія обстріляла з реактивних систем залпового вогню та мінометів Шалигінську, Хотінську, Есманьську та Миропільську громади.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Шалигінська громада: тут майже опівдні було 6 вибухів. Окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). У той же часовий проміжок було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон. Ввечері, о пів на сьому, росіяни так само випустили ще 12 ракет. Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, 24 приходи", - написав голова ОВА.



Пізніше, опівдні, за його словами, на околицях двох населених пунктів Хотінської громади росіяни відкрили мінометний вогонь.

Троє людей поранені. А ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді, а о другій годині ще 4. Ближче до пів на третю - ще 7 мінометних приходів.

Щодо ранкових обстрілів сьогодні, то внаслідок ракетних ударів з гелікоптера у Миропільській громаді поранені двоє людей.

Нагадаємо, вранці 9 липня російські військові обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Росія вдарила з "Градів" по мирних житлових кварталах, внаслідок чого на місці загинула 41-річна жінка, працівниця дитсадка. Пізніше в лікарні померла дівчина 20 років. В момент удару вона перебувала на спортивному майданчику.

Мапа боїв станом на 9 липня: найбільше потерпають Харківщина та Слов’янський напрямок

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