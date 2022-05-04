Росія завдала масового ракетного обстрілу по Україні: військовий експерт вважає, що є дві причини атаки

Росія завдала масового ракетного обстрілу по Україні: військовий експерт вважає, що є дві причини атаки

Напередодні, 3 травня, Росія завдала ракетних ударів по кількох областях України.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, масовий ракетний обстріл може мати щонайменше дві причини. Він вважає, що така атака відбулася не просто так.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, причиною ударів може бути вчорашня розмова російського диктатора Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном. "Розмова з Макроном, мабуть, окрилила Путіна в його намірах завоювати Україну або окупувати її. Тому ми отримали таку відповідь", - вважає Жданов.

Інша причина може критися у тому, що керівник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов під Ізюмом у Харківській області потрапив під вогневий наліт українських бійців.

Разом з тим Жданов наголошує: головне завдання України зараз – домогтися якнайшвидших поставок західного озброєння, яке допоможе протистояти росйській агресії. До слова, йдеться про зброю перш за все у межах схваленого в США ленд-лізу.

Нагадаємо, ротягом минулої доби, 3 травня, окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 травня.

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